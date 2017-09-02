Инвесторы готовы возродить «Химпром»
В Волгограде состоялось совещание по вопросу восстановления предприятия «Химпром». ....
Андрей Бочаров продолжает падение в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал очередное исследование деятельности глав суб....
|В Краснослободске установлен карантин по бешенству
|Скандалы и ЧП
|02.09.2017 08:54
|
Губернатор Волгоградской области подписал постановление об установлении карантина по бешенству на территории Краснослободска.
Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление губернатора, карантин будет установлен в поселке Песчанка. Очагом распространения болезни там признан дом на переулке Придорожном.
Карантин будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на обозначенной территории.
В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.
Напомним, что ранее в Краснослободске уже был введен карантин по бешенству в жилом массиве, включающем многоквартирные дома 3 и 5 по улице Парковой и дом 4 на улице Радужной.
Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
08:54
В Краснослободске установлен карантин по бешенству
-
08:42
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
-
03:35
Украл мандарины – попал в розыск. Видео
-
02:50
«Ротор-2» проиграл клубу из Красногорска
-
01:03
В Советском районе ушел в магазин и не вернулся пожилой мужчина
-
00:25
Женская сборная 25-я в рейтинге в ФИФА
-
00:16
Волгоград занял первое место по протяженности "убитых дорог"
-
01.09.2017 20:59
Автобус из Волгограда попал в аварию под Сочи: есть погибший
-
01.09.2017 18:21
В Дзержинском районе откроют сухой фонтан с подсветкой
-
01.09.2017 18:15
«Танцующий» мост встал в километровой пробке
-
01.09.2017 17:20
Волгоградцы смогут увидеть икону «Умягчения злых сердец»
-
01.09.2017 16:39
В музее «Россия. Моя история» начали установку интерактивных экранов
-
01.09.2017 15:03
Найден предполагаемый виновник страшного пожара под Волгоградом
-
01.09.2017 14:17
Волгоградские красотки устроят автомобильный заезд в центре города
Самое читаемое
-
08:54
В Краснослободске установлен карантин по бешенству
-
08:42
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
-
03:35
Украл мандарины – попал в розыск. Видео
-
01:03
В Советском районе ушел в магазин и не вернулся пожилой мужчина
-
01.09.2017 20:59
Автобус из Волгограда попал в аварию под Сочи: есть погибший
-
01.09.2017 15:03
Найден предполагаемый виновник страшного пожара под Волгоградом
-
01.09.2017 14:14
Я знал, что нарушаю правила": Байкер перекрыл трассу ради спасения самоубийцы. ВИДЕО
Последние комментарии
-
Белки с Мамаева кургана разбрелись по Волгограду
-
На улице Елецкой,сегодня видели белочку. >>
-
-
В Волгограде банковских работников принуждают участвовать в благотворительности
-
В одной из квартир дома в Советском районе обнаружен труп девушки
-
Это не детдомовцы ,случайно? >>
-
-
Детские площадки Волгограда опасны для малышей
-
Добрый день! Бульвар 30 лет Победы д.35. Детская игровая площадка находится в аварийном состоянии ... >>
-
-
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
-
Да уже не знают как содрать денег с людей. Об экологии они заботятся.Пусть все чиновники на велосипеды ... >>
-
-
Стелу «25 лет Волжскому» подсветят за 1 миллион рублей
-
Каждый день прохожу это место. Лучше бы эти денежки пустили на благоустройство прилегающей территории ... >>
-
-
Я знал, что нарушаю правила": Байкер перекрыл трассу ради спасения самоубийцы. ВИДЕО
-
Байкеру огромный РЕСПЕКТ !!!! Очень редко сейчас неравнодушные люди >>
-