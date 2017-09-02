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В Краснослободске установлен карантин по бешенству Печать
Скандалы и ЧП
02.09.2017 08:54

http://volgasib.ru/skandali-4p/39165-v-krasnoslobodske-vveden-karantin-po-beshenstvu.htmlГубернатор Волгоградской области подписал постановление об установлении карантина по бешенству на территории Краснослободска.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление губернатора, карантин будет установлен в поселке Песчанка. Очагом распространения болезни там признан дом на переулке Придорожном.

Карантин будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на обозначенной территории.
За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.

В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.

Напомним, что ранее в Краснослободске уже был введен карантин по бешенству в жилом массиве, включающем многоквартирные дома 3 и 5 по улице Парковой и дом 4 на улице Радужной.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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