Инвесторы готовы возродить «Химпром»
В Волгограде состоялось совещание по вопросу восстановления предприятия «Химпром». ....
Андрей Бочаров продолжает падение в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал очередное исследование деятельности глав суб....
|Пожар в Волгограде едва не погубил ребенка
|Скандалы и ЧП
|02.09.2017 18:22
|
Сообщение о пожаре на юге Волгограда поступило на пульт пожарно-спасательной службы накануне около 14.00.
Оказалось, что в Красноармейском районе на улице Водников горит квартира в девятиэтажке. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание уже через 20 минут.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, в квартире был обнаружен пострадавший ребенок 2008 года. На данный момент причина пожара устанавливается.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
18:35
Камышанину грозит 6 месяцев ареста за убийство косули
-
18:22
Пожар в Волгограде едва не погубил ребенка
-
18:01
В Волгограде выбрали лучших автоледи
-
08:54
В Краснослободске установлен карантин по бешенству
-
08:42
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
-
03:35
Украл мандарины – попал в розыск. Видео
-
02:50
«Ротор-2» проиграл клубу из Красногорска
-
01:03
В Советском районе ушел в магазин и не вернулся пожилой мужчина
-
00:25
Женская сборная 25-я в рейтинге в ФИФА
-
00:16
Волгоград занял первое место по протяженности "убитых дорог"
-
01.09.2017 20:59
Автобус из Волгограда попал в аварию под Сочи: есть погибший
-
01.09.2017 18:21
В Дзержинском районе откроют сухой фонтан с подсветкой
-
01.09.2017 18:15
«Танцующий» мост встал в километровой пробке
-
01.09.2017 17:20
Волгоградцы смогут увидеть икону «Умягчения злых сердец»
Самое читаемое
-
18:35
Камышанину грозит 6 месяцев ареста за убийство косули
-
18:22
Пожар в Волгограде едва не погубил ребенка
-
08:54
В Краснослободске установлен карантин по бешенству
-
08:42
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
-
03:35
Украл мандарины – попал в розыск. Видео
-
01:03
В Советском районе ушел в магазин и не вернулся пожилой мужчина
-
01.09.2017 20:59
Автобус из Волгограда попал в аварию под Сочи: есть погибший
Последние комментарии
-
Автор нашумевшей видеоэкскурсии для Путина обратился к волгоградцам
-
Олег - молодец. Создать сообщество нормальных людей - это то, что больше недопустимое содержимое ... >>
-
Еще один Паулюс... >>
-
-
В Волгограде банковских работников принуждают участвовать в благотворительности
-
Ограбивший ювелирный салон в Камышине пустил себе пулю в лоб при штурме квартиры в Саратове
-
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
-
Стелу «25 лет Волжскому» подсветят за 1 миллион рублей
-
Каждый день прохожу это место. Лучше бы эти денежки пустили на благоустройство прилегающей территории ... >>
-
-
Я знал, что нарушаю правила": Байкер перекрыл трассу ради спасения самоубийцы. ВИДЕО
-
Байкеру огромный РЕСПЕКТ !!!! Очень редко сейчас неравнодушные люди >>
-