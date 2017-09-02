Пожар в Волгограде едва не погубил ребенка

Сообщение о пожаре на юге Волгограда поступило на пульт пожарно-спасательной службы накануне около 14.00.

Оказалось, что в Красноармейском районе на улице Водников горит квартира в девятиэтажке. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание уже через 20 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, в квартире был обнаружен пострадавший ребенок 2008 года. На данный момент причина пожара устанавливается.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress