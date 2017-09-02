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Пожар в Волгограде едва не погубил ребенка Печать
Скандалы и ЧП
02.09.2017 18:22

Пожар в Волгограде едва не погубил ребенка

Девятилетний житель Красноармейского района пострадал от возгорания вещей в квартире.

Сообщение о пожаре на юге Волгограда поступило на пульт пожарно-спасательной службы накануне около 14.00.

Оказалось, что в Красноармейском районе на улице Водников горит квартира в девятиэтажке. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание уже через 20 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, в квартире был обнаружен пострадавший ребенок 2008 года. На данный момент причина пожара устанавливается.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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