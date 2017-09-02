Камышанину грозит 6 месяцев ареста за убийство косули

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который занимался ночной охотой на парнокопытных. Браконьера удалось задержать 23 августа сотрудникам Облкомприроды на территории Кулагинского заказника. Было установлено, что 29-летний камышанин ночью на машине «Нива» разъезжал по заповедным лесам и отстреливал животных. Звуки выстрелов услышали сотрудники Комитета природных ресурсов и поспешили задержать мужчину. К этому времени мужчина уже успел убить одну косулю. На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовеное дело по статье «Незаконная охота». Свою вину камышанин признал. Ему грозит арест на 6 месяцев. Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области Следующая >