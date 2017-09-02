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Камышанину грозит 6 месяцев ареста за убийство косули Печать
Скандалы и ЧП
02.09.2017 18:35

Камышанину грозит 6 месяцев ареста за убийство косули

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который занимался ночной охотой на парнокопытных.

Браконьера удалось задержать 23 августа сотрудникам Облкомприроды на территории Кулагинского заказника.

Было установлено, что 29-летний камышанин ночью на машине «Нива» разъезжал по заповедным лесам и отстреливал животных.

Звуки выстрелов услышали сотрудники Комитета природных ресурсов и поспешили задержать мужчину. К этому времени мужчина уже успел убить одну косулю.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовеное дело по статье «Незаконная охота». Свою вину камышанин признал. Ему грозит арест на 6 месяцев.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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