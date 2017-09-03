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03.09.2017 04:38

СОБР в «гостях у банкиров»

 Сотрудниками уголовного розыска Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов.


В процессе расследования было установлено, что для виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более трехсот банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты. Через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленных на подставных лиц, фигуранты сумели незаконно обналичить более пятисот миллионов рублей.

- В ходе расследования полицейскими установлено и допрошено 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников. Следователями СЧ СУ УМВД России по Костромской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. Судом задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Евгений Иванов

Оперативное видео МВД России.

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