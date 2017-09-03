Под Урюпинском водитель «пятерки» погиб от столкновения с иномаркой

Смертельная авария произошла накануне около 13.00 на дороге «Урюпинск – х.Дьяконовский-2».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 53-летний водитель на ВАЗ-21053 выехал на встречную полосу и столкнулся с

Хендэ I30.

В результате ДТП водитель «пятерки» от полученных травм скончался на месте. В больницу были доставлены 36-летний водитель иномарки и его пассажиры: 12-летний ребенок и 41-летний мужчина.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»