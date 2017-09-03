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В Волгоградской области перевернулся автобус. ФОТО Печать
Скандалы и ЧП
03.09.2017 14:26

В Волгоградской области перевернулся автобус

Семь человек пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе Р-22 Каспий в Михайловском районе.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», авария произошла сегодня около 06.00 утра в Михайловском районе.

По предварительной информации, 27-летний водитель автобуса «Москва-Махачкала» на 773 км московской трассы не справился с управлением и вылетел в правый кювет.

В Волгоградской области перевернулся автобус

В результате ДТП 7 человек, включая 15-летнего ребенка, были госпитализированы с травмами различной тяжести.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Водитель пояснил полицейским, что уснул за рулем.

Все обстоятельства уточняются.

В Волгоградской области перевернулся автобус

Юлия Соболева
Фото: МЧС России

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