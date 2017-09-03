Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», авария произошла сегодня около 06.00 утра в Михайловском районе.

По предварительной информации, 27-летний водитель автобуса «Москва-Махачкала» на 773 км московской трассы не справился с управлением и вылетел в правый кювет.

В результате ДТП 7 человек, включая 15-летнего ребенка, были госпитализированы с травмами различной тяжести.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Водитель пояснил полицейским, что уснул за рулем.

Все обстоятельства уточняются.

Юлия Соболева

Фото: МЧС России