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|В Волгоградской области перевернулся автобус. ФОТО
|Скандалы и ЧП
|03.09.2017 14:26
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», авария произошла сегодня около 06.00 утра в Михайловском районе.
По предварительной информации, 27-летний водитель автобуса «Москва-Махачкала» на 773 км московской трассы не справился с управлением и вылетел в правый кювет.
В результате ДТП 7 человек, включая 15-летнего ребенка, были госпитализированы с травмами различной тяжести.
На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Водитель пояснил полицейским, что уснул за рулем.
Все обстоятельства уточняются.
Юлия Соболева
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