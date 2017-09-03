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В Волгограде задержали беглецов из реабилитационного центра Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.09.2017 19:49

В Волгограде задержали беглецов из реабилитационного центра

Двоих подростков, сбежавших 30 августа из реабилитационного центра Красноармейского района, задержали в ТЦ "Ашан" в Советском районе.

Как сообщили "СоцИнформБюро" волонтеры, около пяти часов 3 сентября одного из беглецов увидел в торговом центре "Ашан" его бывший одноклассник. Именно он и сообщил взрослым о сбежавших подростках, которых вскоре задержали.

Руководитель подростково-молодежного клуба "Искра" Красноармейского района рассказала корреспонденту "СоцИнформБюро", что Саша неоднократно рассказывал ребятам, что хочет жить в "Ашане". До того, как подросток был помещен в социально-реабилитационный центр, попытка проникнуть в ТЦ уже предпринималась, однако его туда не пустили "злые охранники".

- У подростка имеется тяга к приключениям. В прошлом году он сбегал из Волжского реабилитационного центра и на попутках, вместе с еще тремя ребятами из того же центра, добрался до Волгограда, - рассказала руководитель клуба.

В настоящее время с ребятами работают специалисты.

Напомним, сначала 12-летний Илюхин Александр, а за ним и 14-летний Никита Павловский, покинули во время прогулки вечером 30 августа социально-реабилитационный центр Красноармейского района. Ребята перемахнули через забор и скрылись в неизвестном направлении.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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