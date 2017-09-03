Инвесторы готовы возродить «Химпром»
В Волгограде состоялось совещание по вопросу восстановления предприятия «Химпром». ....
Андрей Бочаров продолжает падение в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал очередное исследование деятельности глав суб....
|В Волгограде задержали беглецов из реабилитационного центра
|Скандалы и ЧП Волгоград
|03.09.2017 19:49
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" волонтеры, около пяти часов 3 сентября одного из беглецов увидел в торговом центре "Ашан" его бывший одноклассник. Именно он и сообщил взрослым о сбежавших подростках, которых вскоре задержали.
Руководитель подростково-молодежного клуба "Искра" Красноармейского района рассказала корреспонденту "СоцИнформБюро", что Саша неоднократно рассказывал ребятам, что хочет жить в "Ашане". До того, как подросток был помещен в социально-реабилитационный центр, попытка проникнуть в ТЦ уже предпринималась, однако его туда не пустили "злые охранники".
- У подростка имеется тяга к приключениям. В прошлом году он сбегал из Волжского реабилитационного центра и на попутках, вместе с еще тремя ребятами из того же центра, добрался до Волгограда, - рассказала руководитель клуба.
В настоящее время с ребятами работают специалисты.
Напомним, сначала 12-летний Илюхин Александр, а за ним и 14-летний Никита Павловский, покинули во время прогулки вечером 30 августа социально-реабилитационный центр Красноармейского района. Ребята перемахнули через забор и скрылись в неизвестном направлении.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
19:49
В Волгограде задержали беглецов из реабилитационного центра
-
18:37
Поезд Волгоград-Котельниково изменит график движения
-
14:26
В Волгоградской области перевернулся автобус. ФОТО
-
11:29
В Волгоград прибудет вице-премьер Дмитрий Рогозин
-
10:47
Под Урюпинском водитель «пятерки» погиб от столкновения с иномаркой
-
09:03
Мария Шарапова вышла в 1/8 финала US Open. Видео
-
04:38
СОБР в «гостях у банкиров». Видео
-
02:32
«Ротор» проиграл в Красноярске. Видео
-
02.09.2017 18:35
Камышанину грозит 6 месяцев ареста за убийство косули
-
02.09.2017 18:22
Пожар в Волгограде едва не погубил ребенка
-
02.09.2017 18:01
В Волгограде выбрали лучших автоледи
-
02.09.2017 08:54
В Краснослободске установлен карантин по бешенству
-
02.09.2017 08:42
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
-
02.09.2017 03:35
Украл мандарины – попал в розыск. Видео
Самое читаемое
-
14:26
В Волгоградской области перевернулся автобус. ФОТО
-
10:47
Под Урюпинском водитель «пятерки» погиб от столкновения с иномаркой
-
04:38
СОБР в «гостях у банкиров». Видео
-
02.09.2017 18:35
Камышанину грозит 6 месяцев ареста за убийство косули
-
02.09.2017 18:22
Пожар в Волгограде едва не погубил ребенка
-
02.09.2017 08:54
В Краснослободске установлен карантин по бешенству
-
02.09.2017 08:42
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
Последние комментарии
-
Автор нашумевшей видеоэкскурсии для Путина обратился к волгоградцам
-
Олег - молодец. Создать сообщество нормальных людей - это то, что больше недопустимое содержимое ... >>
-
Еще один Паулюс... >>
-
-
В FIFA запретили электронные сигареты на ЧМ-2018
-
недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеrichc asino2onlineнед опустимое содержимое/ - online ... >>
-
-
В Волгоград прибудет вице-премьер Дмитрий Рогозин
-
Тракторный завод в нынешнем состоянии - символ того, что враг все-таки победил. >>
-
-
Камышанину грозит 6 месяцев ареста за убийство косули
-
Конечно, за косулю 6 месяцев, а за миллиарды долларов - ничего! Тут кормить семью нечем, безработица ... >>
-
-
Ограбивший ювелирный салон в Камышине пустил себе пулю в лоб при штурме квартиры в Саратове
-
Под Волгоградом сняли с крыши поезда очередного зацепера
-
недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеrichc asino2onlineнед опустимое содержимое/ - online ... >>
-
-
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива