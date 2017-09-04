Рыбак из Волгограда пропал в Астраханской области

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|04.09.2017 09:36
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Как сообщает "СоцИнформБюро", в настоящее время ведется поисково-спасательная операция.
Региональное МЧС обратилось к жителям Астрахани с просьбой о помощи.Если кто-либо обнаружит предметы с лодки или саму лодку, а также обладает другой информацией, которая может помочь при проведении поисковых работ, просят позвонить по телефону единой службы спасения – 112.
Надира Коннова
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