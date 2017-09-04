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В Николаевском районе водитель «двенадцатой» улетел в кювет Печать
Скандалы и ЧП
04.09.2017 09:39

В Николаевском районе водитель «двенадцатой» улетел в кювет

Водитель ВАЗ-211230 не справился с управлением и вылетел на обочину.

ДТП произошло накануне около 22.00 на 212 км трассы «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Николаевск».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, водитель не справился с управлением и выехал на правую обочину, где опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель и его 29-летний пассажир были госпитализированы с места происшествия.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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