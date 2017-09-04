В Волгограде продолжаются поиски пропавшего пенсионера

Как сообщили "СоцИнформБюро" волонтеры, камера видеонаблюдения зафиксировала выходившего из магазина на остановке "Обувная фабрика" в Советском районе пенсионера. Мужчина на видео передвигается, держась за стены зданий. У пенсионера очень плохое зрение, он практически ничего не видит, что делает его беспомощным на улице.

- Важно не упустить время. Сегодня состоятся сбор на поиски, просим всех откликнуться, - говорят волонтеры.

Напомним, 31 августа около 18:00 Виктор Иванович отправился в магазин, расположенный рядом с остановкой "Обувная фабрика". Время шло, а мужчина домой все не возвращался. Обеспокоенные родственники сначала сами кинулись искать пенсионера, однако поиски ни к чему не привели. В полицию обратился сын пожилого человека.

Виктор Иванович ростом около 160 см, волосы седые, носит усы. В день исчезновения пенсионер был одет в светлые брюки, кроссовки черного цвета, зеленое поло. На голове белая бейсболка, а через плечо сумка черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о потерявшемся человеке, просят позвонить по телефону 89375616965 или в полицию.

Надира Коннова

ФОТО: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Волгоград