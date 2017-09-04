Посиделки сожителей в Камышине закончились поножовщиной

Полиция Камышина возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 3 сентября в центральную больницу города был доставлен 37-летний местный житель с ножевым ранением.

Оказалось, что в тот вечер мужчина выпивал со своей 35-летней сожительницей. Во время застолья между возлюбленными началась ссора, во время которой камышанин ударил девушку несколько раз. Не потерпев такого к себе отношения, дама схватила нож и ранила соперника в грудь.

Теперь подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В содеянном она призналась. Возбуждено уголовное дело.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress