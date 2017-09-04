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|Посиделки сожителей в Камышине закончились поножовщиной
|Скандалы и ЧП
|04.09.2017 10:12
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Полиция Камышина возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 3 сентября в центральную больницу города был доставлен 37-летний местный житель с ножевым ранением.
Оказалось, что в тот вечер мужчина выпивал со своей 35-летней сожительницей. Во время застолья между возлюбленными началась ссора, во время которой камышанин ударил девушку несколько раз. Не потерпев такого к себе отношения, дама схватила нож и ранила соперника в грудь.
Теперь подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В содеянном она призналась. Возбуждено уголовное дело.
Юлия Соболева
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