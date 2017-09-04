ОАО ЕДКММ
Посиделки сожителей в Камышине закончились поножовщиной Печать
Скандалы и ЧП
04.09.2017 10:12

Посиделки сожителей в Камышине закончились поножовщиной

Женщина ударила ножом в грудь своего возлюбленного во время выяснения отношений.

Полиция Камышина возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 3 сентября в центральную больницу города был доставлен 37-летний местный житель с ножевым ранением.

Оказалось, что в тот вечер мужчина выпивал со своей 35-летней сожительницей. Во время застолья между возлюбленными началась ссора, во время которой камышанин ударил девушку несколько раз. Не потерпев такого к себе отношения, дама схватила нож и ранила соперника в грудь.

Теперь подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В содеянном она призналась. Возбуждено уголовное дело.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru