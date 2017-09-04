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В «Цимлянских песках» нашли незаконные ловушки для раков Печать
Скандалы и ЧП
04.09.2017 11:05

В «Цимлянских песках» нашли незаконные ловушки для раков

В устье реки Аксенец сотрудники рыбинспекции обнаружили тринадцать раколовок.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, сотрудники природного парка «Цимлянские пески» и рыбинспекторы провели рейд в устье реки Аксенец в границах Тормосиновского сельского поселения Чернышковского района Волгоградской области. Основанием для проверки стала информация о незаконной продаже раков неподалеку от водоема.

В ходе рейда инспекторы обнаружили и изъяли тринадцать раколовок, в которых находилось порядка двух десятков раков. Хозяина запрещенных сеток поблизости не оказалось.

По итогам проверки планируется возбуждение административного производства и проведение соответствующего расследования.

Как поясняют специалисты, сезон ловли раков в регионе начнется с 14 сентября, на Цимлянском водохранилище – днем позже. Официально добыча этого водного биоресурса закончится в конце декабря.

По правилам, один гражданин может установить на водоеме не более 3-х раколовок с диаметром каждой не более 80 сантиметров и шагом ячейки менее 22 миллиметров. Также запрещается ловля раков руками вброд или при нырянии.

В случае нарушения установленных законом норм, браконьера ждет штраф в размере 2-х тысяч рублей.

Полина Макарова
ФОТО: Облкомприроды

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