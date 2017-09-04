В Городищенском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Городищенском районе задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

30 августа в больницу с резаными ранами лица и шеи был доставлен 38-летний житель поселка Новый Рогачик. Медики незамедлительно сообщили о травме явно криминального характера в полицию.

Оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 32-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался завладеть деньгами потерпевшего и ударил его несколько раз ножом.

Задержанного арестовали и возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Надира Коннова

ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области