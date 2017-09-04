ОАО ЕДКММ
В Городищенском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.09.2017 11:18

В Городищенском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

Злоумышленником оказался 32-летний, ранее неоднократно судимый местный житель.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Городищенском районе задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

30 августа в больницу с резаными ранами лица и шеи был доставлен 38-летний житель поселка Новый Рогачик. Медики незамедлительно сообщили о травме явно криминального характера в полицию.

Оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 32-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался завладеть деньгами потерпевшего и ударил его несколько раз ножом.

Задержанного арестовали и возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Надира Коннова
ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru