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|В Красноармейском районе ребенка убило током
|Скандалы и ЧП
|04.09.2017 13:06
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Тело малыша было обнаружено 2 сентября 2017 года в одном из частных домов Красноармейского района. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По предварительным данным мальчик погиб от удара током, играя во дворе своего дома. По всей видимости, малыш сел на электрические провода, которые проходили от домашнего трансформаторного щита до опоры ЛЭП.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято решение.
Как отметили в СК, семья погибшего мальчика характеризуется положительно.
Юлия Соболева
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