ОАО ЕДКММ
В Красноармейском районе ребенка убило током Печать
Скандалы и ЧП
04.09.2017 13:06

В Красноармейском районе ребенка убило током

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-летнего малыша от электротравмы.

Тело малыша было обнаружено 2 сентября 2017 года в одном из частных домов Красноармейского района. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным мальчик погиб от удара током, играя во дворе своего дома. По всей видимости, малыш сел на электрические провода, которые проходили от домашнего трансформаторного щита до опоры ЛЭП.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято решение.

Как отметили в СК, семья погибшего мальчика характеризуется положительно.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru