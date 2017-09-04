Под Волгоградом полицейские задержали убийцу-рецидивиста



Как сообщили ИА «СоцинформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, накануне ночью в больницу Дубовского района с проникающим колото-резаным ранением в грудь был доставлен 27-летний житель одного из хуторов. Врачи доложили о пациенте в полицию.

Стражам порядка удалось по горячим следам найти и задержать подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью хуторянина. Им оказался 41-летний житель Волгограда, ранее судимый за убийство.

Выяснилось, что в тот вечер потерпевший распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. После застолья между ним и задержанным волгоградцем из-за ревности возникла ссора. Последний разрешил конфликт, когда ударил молодого человека кухонным ножом в грудь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress