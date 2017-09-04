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Житель Михайловки украл из парикмахерской инструменты для стрижки и маникюра Печать
Скандалы и ЧП
04.09.2017 13:37

Житель Михайловки украл из парикмахерской инструменты для стрижки и маникюра

Пьяный мужчина прокрался ночью в салон красоты и похитил 3 сумки с инструментами. Задержать странного грабителя удалось по горячим следам.

Информация о ночной краже поступила 3 сентября в одно из полицейских отделений Михайловки. 32-летння женщина рассказала, что неизвестный мужчина разбил окно, проник в салон красоты и украл инструменты мастеров.

Стоимость украденных ножниц, щипчиков и пилочек составила больше 50 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, задержать грабителя удалось почти сразу по горячим следам. Им оказался 23-летний ранее судимый подвыпивший местный житель.

В совершении кражи молодой человек сразу сознался и вернул 3 сумки с инструментами. Полицейским он рассказал, что хотел украсть из салона деньги, но их не оказалось. Тогда он решил взять принадлежности для ухода, чтобы перепродать.

В результате было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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