Экс-директор Волгоградского филиала МФЮА идет под суд

Бывший руководитель учебного заведения обвиняется в 89 эпизодах коммерческого подкупа, совершенного организованной группой.

По данным следствия, с 2014 по 2016 года директор в сговоре с и.о. декана, специалистом деканата и двумя методистами получала денежные вознаграждения от студентов за хорошие отметки. «Стоимость» сессии варьировалась от 2 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что задержать коррупционеров удалось в начале ноября прошлого года. Все задержанные сразу согласились сотрудничать со следствием.

Позже ректор Московской финансово-юридической академии Алексей Забелин пообещал провести жесткую проверку волгоградского филиала. Для этого из Москвы была выслана специальная комиссия.

В декабре 2016 года федеральная служба по надзору в сфере образования объявила, что филиал МФЮА в Волгограде временно лишен аккредитации.

Свою вину в коммерческих подкупах руководитель вуза признала. Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд. Материалы дела от отношении подельников были переданы туда в конце августа.

За совершение преступления женщине грозит до 9 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»