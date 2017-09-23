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Экс-директор Волгоградского филиала МФЮА идет под суд Печать
Скандалы и ЧП
23.09.2017 12:42

Экс-директор Волгоградского филиала МФЮА идет под суд

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по делу о коммерческом подкупе в Волгоградском филиале МФЮА.

Бывший руководитель учебного заведения обвиняется в 89 эпизодах коммерческого подкупа, совершенного организованной группой.

По данным следствия, с 2014 по 2016 года директор в сговоре с и.о. декана, специалистом деканата и двумя методистами получала денежные вознаграждения от студентов за хорошие отметки. «Стоимость» сессии варьировалась от 2 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что задержать коррупционеров удалось в начале ноября прошлого года. Все задержанные сразу согласились сотрудничать со следствием.

Позже ректор Московской финансово-юридической академии Алексей Забелин пообещал провести жесткую проверку волгоградского филиала. Для этого из Москвы была выслана специальная комиссия.

В декабре 2016 года федеральная служба по надзору в сфере образования объявила, что филиал МФЮА в Волгограде временно лишен аккредитации.

Свою вину в коммерческих подкупах руководитель вуза признала. Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд. Материалы дела от отношении подельников были переданы туда в конце августа.

За совершение преступления женщине грозит до 9 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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