Подозреваемый в убийстве ребенка в Калаче-на-Дону взят под стражу

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|Скандалы и ЧП Волгоград
|23.09.2017 18:06
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Ранее задержанный местный житель подозревается в убийстве 5-летней девочки. Именно в его сарае накануне было найдено тело ребенка.
Напомним, что малышка без вести пропала 15 сентября после прогулки во дворе. На поиски ребенка были направлены все силы и средства правоохранительных органов и волонтеров.
Только вчера девочку нашли в хозяйственной постройке. Ее владелец в момент задержания сразу дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что задушил малышку.
На данный момент следователи проверяют на причастность к преступлению его 45-летнего родственника.
Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, сейчас тело ребенка направлено на экспертизу для установления причин смерти.
Сотрудники следственного управления допрашивают очевидцев и свидетелей. Обстоятельства данного преступления уточняются.
Отметим, что помощь в поиске подозреваемого оказал 73-летний пенсионер. Именно он получит ранее объявленное вознаграждение в миллион рублей.
Юлия Соболева
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