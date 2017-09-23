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Подозреваемый в убийстве ребенка в Калаче-на-Дону взят под стражу Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
23.09.2017 18:06

Подозреваемый в убийстве ребенка в Калаче-на-Дону взят под стражу

Калачевский районный суд постановил избрать для 55-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее задержанный местный житель подозревается в убийстве 5-летней девочки. Именно в его сарае накануне было найдено тело ребенка.

Напомним, что малышка без вести пропала 15 сентября после прогулки во дворе. На поиски ребенка были направлены все силы и средства правоохранительных органов и волонтеров.

Только вчера девочку нашли в хозяйственной постройке. Ее владелец в момент задержания сразу дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что задушил малышку.

На данный момент следователи проверяют на причастность к преступлению его 45-летнего родственника.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, сейчас тело ребенка направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Сотрудники следственного управления допрашивают очевидцев и свидетелей. Обстоятельства данного преступления уточняются.

Отметим, что помощь в поиске подозреваемого оказал 73-летний пенсионер. Именно он получит ранее объявленное вознаграждение в миллион рублей.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Комментарии   

 
0 #1 Guest 23.09.2017 20:02
Мальчика нашли повешенным.
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