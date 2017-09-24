В Дзержинском районе водитель «Ауди» сбил ребенка

Школьник попал под колеса иномарки, после чего был госпитализирован с различными травмами. ДТП с участием несовершеннолетнего произошло накануне около 13.40 напротив дома №18 по улице Московской в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, водитель «Ауди А-6» сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате парень был госпитализирован с различными травмами. Аналогичный случай вчера произошел и в Михайловке около 17-00 на улице Серафимовича. По данным МВД, водитель «Дэу Нексия» наехал на 7-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому переходу. В результате ДТП школьница доставлена в больницу. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >