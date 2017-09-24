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В Дзержинском районе водитель «Ауди» сбил ребенка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.09.2017 10:19

В Дзержинском районе водитель «Ауди» сбил ребенка

Школьник попал под колеса иномарки, после чего был госпитализирован с различными травмами.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло накануне около 13.40 напротив дома №18 по улице Московской в Дзержинском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, водитель «Ауди А-6» сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате парень был госпитализирован с различными травмами.

Аналогичный случай вчера произошел и в Михайловке около 17-00 на улице Серафимовича.

По данным МВД, водитель «Дэу Нексия» наехал на 7-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП школьница доставлена в больницу.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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