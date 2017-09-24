Волгоградец показал "больные" места Родины-матери с высоты птичьего полета
Автор серии видео "Волгоградсверху" Александр Блинков показал изъяны символа победы. От увиденного о....
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
22 сентября в Калаче-на-Дону возле гаражей нашли тело пропавшей неделю назад 5-летней девочки. ....
|Курильщик едва не спалил квартиру в Дзержинском районе
|Скандалы и ЧП
|24.09.2017 12:46
|
Сообщение о пожаре в Дзержинском районе поступило на пульт пожарной службы 23 сентября около 15.35.
Оказалось, что на балконе девятиэтажного жилого дома на бульваре 30 лет Победы загорелись вещи.
Пожарным расчетам удалось ликвидировать горение через 15 минут. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, причиной пожара стала неосторожность при курении неизвестного лица.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
24.09.2017 21:15
Любителей корейской культуры приглашают на фестиваль
-
24.09.2017 16:58
На Мамаевом кургане отметили юбилей мотострелковой дивизии
-
24.09.2017 12:46
Курильщик едва не спалил квартиру в Дзержинском районе
-
24.09.2017 11:15
В Волгограде начинает заметно холодать
-
24.09.2017 10:19
В Дзержинском районе водитель «Ауди» сбил ребенка
-
24.09.2017 01:37
Крупная победа на финском сборе. Видео
-
23.09.2017 18:06
Подозреваемый в убийстве ребенка в Калаче-на-Дону взят под стражу
-
23.09.2017 15:27
В Советском районе начали уборку мусорных завалов
-
23.09.2017 12:42
Экс-директор Волгоградского филиала МФЮА идет под суд
-
23.09.2017 11:22
Волгоградцы смогут покупать билеты в Молодежный театр онлайн
-
23.09.2017 10:14
Два человека скончались от лобового столкновения под Волгоградом
-
23.09.2017 05:08
Российские фигуристы заняли весь пьедестал в Братиславе
-
23.09.2017 04:08
Россиянки стартовали с победы на ЕВРО – 2017. Видео
-
22.09.2017 22:24
Сборная России готовится к играм с Португалией. Видео
Самое читаемое
-
24.09.2017 12:46
Курильщик едва не спалил квартиру в Дзержинском районе
-
24.09.2017 10:19
В Дзержинском районе водитель «Ауди» сбил ребенка
-
23.09.2017 18:06
Подозреваемый в убийстве ребенка в Калаче-на-Дону взят под стражу
-
23.09.2017 12:42
Экс-директор Волгоградского филиала МФЮА идет под суд
-
23.09.2017 10:14
Два человека скончались от лобового столкновения под Волгоградом
-
22.09.2017 21:31
Стало известно, кто получит вознаграждение за помощь при расследования убийства в Калаче-на-Дону
-
22.09.2017 17:43
Подозреваемый в убийстве девочки из Калача-на-Дону признался, что задушил малышку
Последние комментарии
-
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
-
Что бы такая учесть ему была как он зделал над ребенком >>
-
Когда-то раньше писали,что видели в районе гаражей молодого человека,которы й следил за волонтерами. >>
-
-
В Волгограде депутаты облдумы не стали рассматривать вопрос о переводе часов
-
Только референдум! >>
-
-
Волгоградские родители жалуются на поборы в школах
-
Подозреваемый в убийстве девочки из Калача-на-Дону признался, что задушил малышку
-
Подозреваемый в убийстве ребенка в Калаче-на-Дону взят под стражу
-
Мальчика нашли повешенным. >>
-