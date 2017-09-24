Курильщик едва не спалил квартиру в Дзержинском районе

Неосторожность при курении стала причиной пожара на балконе в девятиэтажном доме на бульваре 30 лет Победы. Сообщение о пожаре в Дзержинском районе поступило на пульт пожарной службы 23 сентября около 15.35. Оказалось, что на балконе девятиэтажного жилого дома на бульваре 30 лет Победы загорелись вещи. Пожарным расчетам удалось ликвидировать горение через 15 минут. В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, причиной пожара стала неосторожность при курении неизвестного лица. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >