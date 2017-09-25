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Под Волгоградом поймали очередных охотников на сайгака Печать
Скандалы и ЧП
25.09.2017 15:09

Под Волгоградом поймали очередных охотников на сайгака

В Палласовском районе двое мужчин незаконно охотились на краснокнижных животных.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в ГУ МВД России по региону, накануне полиция возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Палласовского района. Они подозреваются в незаконной охоте.

Так, некоторое время назад полицейские вместе с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области недалеко от поселка Ромашки остановили «УАЗ». В авто находились два местных жителя. В ходе осмотра в салоне была обнаружена туша сайгака, ружье ИЖ, патроны и охотничьи нож.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Браконьерам грозит арест сроком до 6 месяцев.

Напомним, около трех месяцев назад в Палласовском районе уже были задержаны другие охотники на сайгаков. Тогда правоохранители обнаружили у них две туши краснокнижных животных. Известно, что этим браконьерам уже предъявили обвинение, также они возместили часть ущерба.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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