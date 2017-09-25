Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, сотрудники уголовного розыска раскрыли ранее совершенное преступление.

Несколько дней назад в полицию обратилась 60-летняя жительница Кировского района. Заявительница рассказала, что после ухода из квартиры своей знакомой, она обнаружила пропажу кошелька, в котором находились 16 тысяч рублей.

В совершении данного преступления была задержана 50-летняя ранее судимая знакомая потерпевшей. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что деньги успела потратить на собственные нужды.

Оказалось, что в тот вечер женщины распивали спиртные напитки. Застолье проходило в гостях у заявительницы. Дождавшись момента, пока хозяйка квартиры выйдет из комнаты, её знакомая совершила кражу кошелька, а затем поспешила скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ранее судимую волгоградку ждет теперь новое наказание в виде лишения свободы.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"