Как сообщает "СоцИнформБюро", ЧП произошло в минувшее воскресенье. Сын пожилой волгоградки принес домой бутылку с жидкостью синего цвета, которой обрабатывают биотуалеты в вагонах поездов, и поставил на стол.

64-летняя женщина увидела бутылку и решила, что перед ней компот, и сделала пару глотков. Спустя 15 минут пенсионерка почувствовала недомогание: боль во рту, в груди и верхней части живота. Женщину экстренно доставили в токсикологическое отделение больницы.

По словам медиков, женщина находится в относительно стабильном состоянии, однако как будут развиваться события дальше, - неизвестно. Такие химические составы могут быть как полностью безопасны для человека, что крайне редко, так и содержать концентрированный раствор мыла, а порою и формальдегид либо антифриз.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"