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В Волгограде пенсионерка вместо компота выпила жидкость для обработки туалетов Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.09.2017 16:34

В Волгограде пенсионерка выпила жидкость для обработки туалетов

64-летняя жительница Красноармейского района была госпитализирована после того, как выпила жидкость для обработки туалетов в поездах, перепутав её с компотом.

Как сообщает "СоцИнформБюро", ЧП произошло в минувшее воскресенье. Сын пожилой волгоградки принес домой бутылку с жидкостью синего цвета, которой обрабатывают биотуалеты в вагонах поездов, и поставил на стол.

64-летняя женщина увидела бутылку и решила, что перед ней компот, и сделала пару глотков. Спустя 15 минут пенсионерка почувствовала недомогание: боль во рту, в груди и верхней части живота. Женщину экстренно доставили в токсикологическое отделение больницы.

По словам медиков, женщина находится в относительно стабильном состоянии, однако как будут развиваться события дальше, - неизвестно. Такие химические составы могут быть как полностью безопасны для человека, что крайне редко, так и содержать концентрированный раствор мыла, а порою и формальдегид либо антифриз.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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