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Под Волгоградом супругов осудили за смерть приемного сына и похищение ребенка Печать
Скандалы и ЧП
25.09.2017 17:07

Под Волгоградом супругов осудили за смерть приемного сына и похищение ребенка

Суд вынес приговор Наталье и Андрею Павловым по обвинению в похищении человека, причинении смерти по неосторожности и мошенничестве.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, Чернышковский районный суд приговорил 47-летнюю Наталью Павлову к 7 годам в колонии общего режима, а ее мужа 48-летнего Андрея Павлова к 6 годам в колонии строго режима. Обоих обвиняли в похищении мальчика из Морозовска. При этом Наталью Павлову также признали виновной в причинении смерти по неосторожности своему приемному сыну и мошенничестве с социальными выплатами.

Напомним, что жуткая история произошла 7 мая 2017 года. В тот день около 12 часов неизвестные женщина и мужчина схватили на улице города Морозовск ребенка, сели в автомобиль ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета с волгоградскими номерами и скрылись.

В ходе проведения совместных действий полицейскими и сотрудниками СК по Волгоградской и Ростовской области похитители 3-летнего ребенка были найдены. Ими оказались 48-летние супруги из Волгоградской области.

Полицейским похитители признались, что хотели взять к себе мальчика взамен своего пропавшего 4-летнего приемного сына.

По факту исчезновения несовершеннолетнего сразу было возбуждено уголовное дело. Уже на первоначальном этапе расследования следователям стало понятно, что преступление носило криминальный характер.

В ходе проведения поисковой операции правоохранителям удалось обнаружить и извлечь останки несовершеннолетнего во дворе дома задержанных.

Как оказалось позже, еще в сентябре прошлого года ребенок по неосторожности опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Увидев на ногах ребёнка ожоги, подозреваемая не стала обращаться к медикам. А спустя 20 дней, когда Павлова обнаружила, что малолетний мертв, избавилась от тела, закопав его на заднем дворе своего домовладения.

При этом женщина продолжила незаконно получать социальные выплаты за приемного сына. Так, с октября 2016 года по май 2017 года она присвоила себе 59 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Волгоградской области.

Свою причастность к инкриминируемым деяниям обвиняемые признали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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