Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ведомства, 62-летний житель Ингушетии, направляясь к вагону-ресторану, заметил в пустом плацкартном купе оставленную без присмотра женскую сумку. Неоднократно ранее судимый мужчина воспользовался ситуацией и похитил из нее кошелек, в котором находилось 7 500 рублей. Деньги злоумышленник присвоил себе, а кошелек выбросил в открытое окно поезда.

По данному факту следственный отдел Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье "Кража".

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"