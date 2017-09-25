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|В Волгограде обокрали пассажирку поезда "Киров-Кисловодск"
|Скандалы и ЧП Волгоград
|25.09.2017 22:17
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ведомства, 62-летний житель Ингушетии, направляясь к вагону-ресторану, заметил в пустом плацкартном купе оставленную без присмотра женскую сумку. Неоднократно ранее судимый мужчина воспользовался ситуацией и похитил из нее кошелек, в котором находилось 7 500 рублей. Деньги злоумышленник присвоил себе, а кошелек выбросил в открытое окно поезда.
По данному факту следственный отдел Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье "Кража".
Надира Коннова
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