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Под Волгоградом 21-летний ростовчанин насмерть сбил жительницу Волжского Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.09.2017 10:38

В Быковском районе 21-летний водитель скрылся после совершения смертельного ДТП

На месте аварии был обнаружен госномер, принадлежащий автомашине "Хендэ Анкцент", зарегистрированной на жителя Ростовской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 25 сентября в 18:45 на 664 км автодороги "Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград" был обнаружен труп неизвестной женщины. 

Сотрудники ГИБДД на месте происшествия обнаружили государственный регистрационный номер, принадлежащий автомашине "Хендэ Анкцент", зарегистрированной на жителя Ростовской области. Водителя и автомашину, причастную к совершению ДТП, удалось обнаружить в селе Победа Быковского района Волгоградской области.

- 21-летний житель города Аксай сознался в содеянном и пояснил, что после того, как сбил женщину, он испугался ответственности и скрылся с места происшествия, не оказав ей помощи. Личность погибшей установлена. На трассе погибла 50-летняя жительница города Волжского, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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