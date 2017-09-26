Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 25 сентября в 18:45 на 664 км автодороги "Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград" был обнаружен труп неизвестной женщины.

Сотрудники ГИБДД на месте происшествия обнаружили государственный регистрационный номер, принадлежащий автомашине "Хендэ Анкцент", зарегистрированной на жителя Ростовской области. Водителя и автомашину, причастную к совершению ДТП, удалось обнаружить в селе Победа Быковского района Волгоградской области.

- 21-летний житель города Аксай сознался в содеянном и пояснил, что после того, как сбил женщину, он испугался ответственности и скрылся с места происшествия, не оказав ей помощи. Личность погибшей установлена. На трассе погибла 50-летняя жительница города Волжского, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"