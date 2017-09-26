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Волгоградскому ветерану труда задерживали соцвыплаты Печать
Скандалы и ЧП
26.09.2017 10:40

Волгоградскому ветерану труда задерживали соцвыплаты

В Серафимовичском районе 76-летнему ветерану труда 3 месяца не выплачивались положенные льготы.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, в ведомство обратился 76-летний житель Серафимовичского района. Пожилой мужчина сообщил, что является ветераном труда, но не получает положенных социальных выплат от ГКУ «Центр социальной защиты населения Серафимовичского района».

В ходе проверки выяснилось, что при наличии судебного решения, возлагающего на учреждение обязанность по ежемесячным выплатам, за 4 месяца фактически деньги пенсионер получил только за 1 месяц.

В этой связи в адрес руководителя учреждения было внесено представление, после которого выплаты ветерану произведены в полном объеме.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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