Волгоградскому ветерану труда задерживали соцвыплаты

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, в ведомство обратился 76-летний житель Серафимовичского района. Пожилой мужчина сообщил, что является ветераном труда, но не получает положенных социальных выплат от ГКУ «Центр социальной защиты населения Серафимовичского района».

В ходе проверки выяснилось, что при наличии судебного решения, возлагающего на учреждение обязанность по ежемесячным выплатам, за 4 месяца фактически деньги пенсионер получил только за 1 месяц.

В этой связи в адрес руководителя учреждения было внесено представление, после которого выплаты ветерану произведены в полном объеме.

Полина Макарова

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