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В Городищенском районе водитель на иномарке сбил 18-летнюю девушку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.09.2017 11:10

В Городищенском районе водитель на иномарке сбил 18-летнюю девушку

Девушка-пешеход переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 22:15 61-летний водитель на автомашине "Nissan Primera" следовал по автодороге Р-22 "Каспий" со стороны Москвы в сторону Волгограда. На 961 км трассы водитель иномарки наехал на 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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