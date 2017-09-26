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|В Городищенском районе водитель на иномарке сбил 18-летнюю девушку
|Скандалы и ЧП Волгоград
|26.09.2017 11:10
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 22:15 61-летний водитель на автомашине "Nissan Primera" следовал по автодороге Р-22 "Каспий" со стороны Москвы в сторону Волгограда. На 961 км трассы водитель иномарки наехал на 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате происшествия девушка получила травмы и была доставлена в больницу.
Надира Коннова
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