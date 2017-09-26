Под Волгоградом задержали перевозчика марихуаны

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на трассе «Волгоград-Москва», дорожные полицейские остановили микроавтобус «Мерседес-Вито».

В ходе плановой проверки правоохранители заметили странное поведение одного из пассажиров и решили его досмотреть. В результате у 30-летнего уроженца республики Ингушетия изъяли более 260 грамм марихуаны.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящий момент ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress