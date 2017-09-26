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Волгоградские приставы искали должника на кладбище Печать
Скандалы и ЧП
26.09.2017 11:11

Волгоградские приставы искали должника на кладбище

Судебным приставам Жирновского районного отдела пришлось отправится на погост, чтобы арестовать автомобиль должника.

Исполнительный лист по наложению ареста на автомобиль Peugeot поступил в Жирновский районный отдел в отношении гражданина П. Его машина находилась в залоге у банка, куда он перестал вносить платежи по кредиту.

Чтобы исполнить решение суда сотрудники ФССП отправились по адресу проживания должника, где обнаружили заброшенный дом. Соседи рассказали, что хозяин жилища давно живет в соседнем селе.

- Там по указанному адресу должника также не оказалось дома. Соседка неуловимого гражданина сказала: «Ищите его на местном кладбище» и, выдержав паузу, добавила: «Он там работает», - рассказали в пресс-службе ФССП.

Гражданин удивился, увидев возле машины судебных приставов, но сопротивляться не стал.

На данный момент идет подготовка документов для продажи арестованного имущества на реализацию.

Юлия Соболева
Фото: Пресс-служба ФССП

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