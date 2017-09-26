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Волгоградцев предупреждают об опасном «воздухе Ибицы» Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.09.2017 12:07

Волгоградцев предупреждают об опасном «воздухе Ибицы»

В Волгограде начали подпольно продавать баллончики с веселящим газом.

Распространение «веселящего газа», «лекарства от депрессии» или «воздуха Ибицы» было замечено среди волгоградской молодежи.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, такой газ является закисью азота (химическая формула N2O). Он имеет слабый запах и сладковатый вкус, тяжелее воздуха.

Обычно «веселящий газ» упаковывают в металлические баллоны под давлением, транспортировка и хранение которых должна происходить со строгим соблюдением правил безопасности.

По словам специалистов, газ предназначен для использования в медицинских, а также технических и промышленных целях.

Розничная продажа закиси азота ради развлечения не предусмотрена в принципе законодательством.

Отметим, что закись азота внесена в список одурманивающих веществ вместе с эфиром, хлороформом, толуолом и им подобными химикатами.

При наличии информации о местах продажи азота в потребительских целях волгоградцев просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.

Юлия Соболева
Фото: Роспотребнадзор

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