Волгоградцев предупреждают об опасном «воздухе Ибицы»

Распространение «веселящего газа», «лекарства от депрессии» или «воздуха Ибицы» было замечено среди волгоградской молодежи.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, такой газ является закисью азота (химическая формула N2O). Он имеет слабый запах и сладковатый вкус, тяжелее воздуха.

Обычно «веселящий газ» упаковывают в металлические баллоны под давлением, транспортировка и хранение которых должна происходить со строгим соблюдением правил безопасности.

По словам специалистов, газ предназначен для использования в медицинских, а также технических и промышленных целях.

Розничная продажа закиси азота ради развлечения не предусмотрена в принципе законодательством.

Отметим, что закись азота внесена в список одурманивающих веществ вместе с эфиром, хлороформом, толуолом и им подобными химикатами.

При наличии информации о местах продажи азота в потребительских целях волгоградцев просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.

Юлия Соболева

Фото: Роспотребнадзор