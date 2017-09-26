Доверчивая волгоградка лишилась денег через Интернет

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в полицию обратилась жительница Краснооктябрьского района.

Пенсионерка заявила, что на ее страницу в соцсети с аккаунта подруги пришло сообщение, где было указано, что она якобы победила в акции банка и выиграла 2 тысячи рублей. Для получения призовых денег женщину попросили прислать реквизиты банковской карты.

Доверчивая волгоградка так и сделала, а позднее обнаружила, что с ее счета списали 14,5 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящий момент полицейские ищут злоумышленников.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»