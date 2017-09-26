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Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.09.2017 13:58

Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды

ООО "Концессии теплоснабжения" в пятый раз перенесли срок подачи горячей воды жителям трех улиц микрорайона Семь ветров. Причиной явились порывы, которые произошли на улице Симонова.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, подача горячей воды в жилые дома микрорайона Семь ветров была возобновлена 25 сентября, как и говорилось ранее. Однако горячая вода появилась не у всех жителей Дзержинского района.

Накануне ООО "Концессии теплоснабжения" заявило, что вблизи ТРК "Парк Хаус" завершены основные строительно-монтажные работы по замене участка теплотрассы и началось заполнение реконструированной сети теплоносителем. Чтобы трубы полностью заполнились, с учетом выставления оптимального гидравлического и температурного режимов, необходимо еще около суток. Часть жителей уже получила свою долгожданную горячую воду, а вот другой половине микрорайона не повезло из-за порывов, которые произошли на улице Симонова.

- В ночь с 25 на 26 сентября произошли порывы на улице Симонова в двух метрах от реконструированного трубопровода. Течь дали старые трубы. Устранение порыва на улице Симонова будет возможно только во второй половине дня, после слива теплоносителя из системы. Восстановить подачу горячей воды в дома на улицах 8-й Воздушной, Симонова планируется утром 27 сентября, - прокомментировали в ресурсоснабжающей компании.

Подчеркнем, что это уже пятый перенос сроков подачи ГВС жителям микрорайона. Обещанная еще 30 августа подача горячей воды не произошла в квартирах жителей Дзержинского района, поскольку ее ограничение официально продлили сначала до 9, затем до 17, а потом и вовсе одним до 25, а другим до 26 сентября. Если первый перенос сроков в ООО "Концессии теплоснабжения" связали с тем, что параллельно с реконструкцией тепломагистрали в районе ремонтировалась котельная, то последний срок связан с порывами на объекте. При этом, по словам представителей компании, котельная была полностью готова еще 30 августа, а сразу после этого в новую фазу должны были вступить работы по восстановлению теплотрассы.

Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды

Работы на данном участке ведет компания ООО "ПСК-34", об этом раннее сообщало ИА "Волга-Каспий". Согласно данным издания, интересы компании лоббирует Михаил Бениаминович Калонкин. По уточненной информации, господин Калонкин ежемесячно получает заработную плату в ООО "ПСК-34" за свою деятельность в размере 15 тысяч рублей.

В то же время, несмотря на отсутствие горячей воды, жители Дзержинского района получили августовские платежки за горячую воду на сумму около одной тысячи рублей. В связи с этим в компании отметили, что за время, когда услуга не предоставлялась, плата за нее не взимается.

- Перерасчет за август будет сделан в сентябре, плата за сентябрь будет начислена по факту предоставления услуги в сентябре. Таким образом, в сентябрьской платежке будет отражен перерасчет за два месяца - август и сентябрь, - отметили в ООО "Концессии теплоснабжения".

Напомним, что 20 сентября перед жителями города-героя на площади Павших борцов развернули больше 30 образцов важнейших для города спецавтомобилей в рамках Всероссийского парада коммунальной техники. То есть тех приспособлений, которые могут использоваться для сварки труб и устранения неполадок на сетях. Именно тех самых неполадок, которые жителям микрорайона "Семь ветров" не могут оперативно устранить еще с 10 августа. При этом доподлинно неизвестно, произошло бы ускорение темпов работы, если бы эта техника была "брошена" на улицу Симонова.

Стоит отметить, что остается раскопанной улица Советская. По данным "СоцИнформБюро", в конце прошлой недели на объекте не был замечен ни один рабочий. Из работающей техники там находилась только легковая автомашина марки BMW.

Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды

В разгар рабочего дня из авто вышли двое мужчин и при помощи штангельциркуля начали делать замеры толщины стенки трубы. При этом у человека с измерительным прибором было такое выражение лица, будто толщина стенки не соответствует заявленным размерам. Второй мужчина снимал данный процесс на камеру. Больше никаких работ в границах от Аллеи героев до улицы Комсомольской не велось. Включат ли воду на этом участке в срок, доподлинно не известно, однако опыт жителей Семи ветров говорит сам за себя.

Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды

Анна Павлова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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