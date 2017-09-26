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|Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды
|Скандалы и ЧП Волгоград
|26.09.2017 13:58
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, подача горячей воды в жилые дома микрорайона Семь ветров была возобновлена 25 сентября, как и говорилось ранее. Однако горячая вода появилась не у всех жителей Дзержинского района.
Накануне ООО "Концессии теплоснабжения" заявило, что вблизи ТРК "Парк Хаус" завершены основные строительно-монтажные работы по замене участка теплотрассы и началось заполнение реконструированной сети теплоносителем. Чтобы трубы полностью заполнились, с учетом выставления оптимального гидравлического и температурного режимов, необходимо еще около суток. Часть жителей уже получила свою долгожданную горячую воду, а вот другой половине микрорайона не повезло из-за порывов, которые произошли на улице Симонова.
- В ночь с 25 на 26 сентября произошли порывы на улице Симонова в двух метрах от реконструированного трубопровода. Течь дали старые трубы. Устранение порыва на улице Симонова будет возможно только во второй половине дня, после слива теплоносителя из системы. Восстановить подачу горячей воды в дома на улицах 8-й Воздушной, Симонова планируется утром 27 сентября, - прокомментировали в ресурсоснабжающей компании.
Подчеркнем, что это уже пятый перенос сроков подачи ГВС жителям микрорайона. Обещанная еще 30 августа подача горячей воды не произошла в квартирах жителей Дзержинского района, поскольку ее ограничение официально продлили сначала до 9, затем до 17, а потом и вовсе одним до 25, а другим до 26 сентября. Если первый перенос сроков в ООО "Концессии теплоснабжения" связали с тем, что параллельно с реконструкцией тепломагистрали в районе ремонтировалась котельная, то последний срок связан с порывами на объекте. При этом, по словам представителей компании, котельная была полностью готова еще 30 августа, а сразу после этого в новую фазу должны были вступить работы по восстановлению теплотрассы.
Работы на данном участке ведет компания ООО "ПСК-34", об этом раннее сообщало ИА "Волга-Каспий". Согласно данным издания, интересы компании лоббирует Михаил Бениаминович Калонкин. По уточненной информации, господин Калонкин ежемесячно получает заработную плату в ООО "ПСК-34" за свою деятельность в размере 15 тысяч рублей.
В то же время, несмотря на отсутствие горячей воды, жители Дзержинского района получили августовские платежки за горячую воду на сумму около одной тысячи рублей. В связи с этим в компании отметили, что за время, когда услуга не предоставлялась, плата за нее не взимается.
- Перерасчет за август будет сделан в сентябре, плата за сентябрь будет начислена по факту предоставления услуги в сентябре. Таким образом, в сентябрьской платежке будет отражен перерасчет за два месяца - август и сентябрь, - отметили в ООО "Концессии теплоснабжения".
Напомним, что 20 сентября перед жителями города-героя на площади Павших борцов развернули больше 30 образцов важнейших для города спецавтомобилей в рамках Всероссийского парада коммунальной техники. То есть тех приспособлений, которые могут использоваться для сварки труб и устранения неполадок на сетях. Именно тех самых неполадок, которые жителям микрорайона "Семь ветров" не могут оперативно устранить еще с 10 августа. При этом доподлинно неизвестно, произошло бы ускорение темпов работы, если бы эта техника была "брошена" на улицу Симонова.
Стоит отметить, что остается раскопанной улица Советская. По данным "СоцИнформБюро", в конце прошлой недели на объекте не был замечен ни один рабочий. Из работающей техники там находилась только легковая автомашина марки BMW.
В разгар рабочего дня из авто вышли двое мужчин и при помощи штангельциркуля начали делать замеры толщины стенки трубы. При этом у человека с измерительным прибором было такое выражение лица, будто толщина стенки не соответствует заявленным размерам. Второй мужчина снимал данный процесс на камеру. Больше никаких работ в границах от Аллеи героев до улицы Комсомольской не велось. Включат ли воду на этом участке в срок, доподлинно не известно, однако опыт жителей Семи ветров говорит сам за себя.
Анна Павлова
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