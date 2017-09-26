ОАО ЕДКММ
Два волгоградца украли из магазина еду и сигареты Печать
Скандалы и ЧП
26.09.2017 14:11

Два волгоградца украли из магазина еду и сигареты

В Котовском районе задержаны двое местных жителей. Молодых людей подозревают в краже из сельского магазина.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в ГУ МВД России по региону, накануне в полицию обратилась предприниматель из Котовского района. Женщина заявила, что ночью неизвестные взломали замок и проникли в ее торговый павильон. Злоумышленники похитили из магазина продукты питания и сигареты.

Правоохранителям быстро удалось найти и задержать возможных воров. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 14 лет.
В содеянном молодые люди сознались. В отношении юных грабителей возбуждено уголовное дело. Местонахождение похищенного устанавливается.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru