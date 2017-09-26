Два волгоградца украли из магазина еду и сигареты

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в ГУ МВД России по региону, накануне в полицию обратилась предприниматель из Котовского района. Женщина заявила, что ночью неизвестные взломали замок и проникли в ее торговый павильон. Злоумышленники похитили из магазина продукты питания и сигареты.

Правоохранителям быстро удалось найти и задержать возможных воров. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 14 лет.

В содеянном молодые люди сознались. В отношении юных грабителей возбуждено уголовное дело. Местонахождение похищенного устанавливается.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»