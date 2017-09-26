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|Под Волгоградом убийце матери и брата вынесли приговор
|Скандалы и ЧП
|26.09.2017 14:52
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Волгоградский областной суд признал гражданина Жукова виновным в совершении убийства двух лиц.
Напомним, что страшная история разыгралась 8 октября 2016 года в Серафимовичском районе.
Местный житель вместе со своим сводным братом решить выпить спиртных напитков. Постепенно их застольный разговор зашёл о разделе имущества, и разгорячённые алкоголем братья начали спорить.
Словесную перепалку услышала мать мужчин, которая попыталась угомонить старшего сына кухонным ножом. Она нанесла подсудимому несколько ударов.
Когда спор накалился, старший из сыновей надумал доказать свою правоту по-другому: мужчина накинулся на младшего брата и ударил его ножом в грудь не меньше шести раз.
Не в силах остановить своего обезумевшего сына пенсионерка в ужасе выбежала из дома, но на улице была достигнута им: братоубийца решил покончить и с собственной матерью, вонзив нож ей в живот.
Свидетелем развернувшей кровавой сцены случайно стала соседка семьи, которая сразу же сообщила об увиденном в полицию.
Истекающая кровью пенсионерка успела рассказать детали конфликта прибывшему сотруднику полиции, позже она умерла на руках у медиков. Её младший сын скончался до приезда скорой помощи.
В результате Жукову назначили наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Юлия Соболева
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