Турист из Волгограда пропал на горе Борус

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на главное управление краевого МВД, сигнал о пропаже поступил в полицию от работников национального парка "Шушенский бор" в воскресенье, 24 сентября. Пропавший 42-летний турист из Волгограда Александр Чернов приехал покорять Борус еще 23 сентября и пропал. С тех пор мужчина не выходил на связь.

После сообщения о пропавшем туристе были сформированы поисковые группы. В них вошли участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и пятый спасательный отряд со служебно-розыскной собакой. Из-за плохой погоды нет возможности использовать летательные аппараты для поиска пропавшего.

Вот уже три дня Александра Чернова ищут на территории нацпарка и вдоль берегов Енисея.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress"