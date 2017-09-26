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В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону Печать
Скандалы и ЧП
26.09.2017 17:19

В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону

На сайте бесплатных объявлений открыта вакансия, согласно которой частное лицо примет на работу бригаду по вырубке зеленых насаждений на территории Волгоградской области.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 29 августа частное лицо, представляющее город Саратов, разместило вакансию на сайте бесплатных объявлений. Согласно заявке, работодатель готов нанять бригаду из 4-х человек для вырубки деревьев и кустарников на территории Волгоградской области. При этом соискатели должны иметь собственный инструмент, а их прежний опыт работы не имеет значения.

Помимо вырубки в обязанности членов бригады входит утилизация насаждений методом сжигания, а также вывоз или дробление кустарников и деревьев в щепу. За такой труд работодатель готов прилично заплатить. В вакансии указана сумма в 86 тысяч рублей, при этом уточняется, что оплата сдельная за гектар.

В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону

Редакции удалось связаться с автором объявления, который сообщил, что работники уже наняты.

- Мы уже наняли работников для вырубки в Волгограде. Сейчас мы ищем бригаду для Саратова, - пояснил автор вакансии.

Таким образом, можно предположить, что в городе-герое к вырубке готовят очередную зеленую зону. Где именно в этот раз уничтожат деревья и кустарники пока не известно. Между тем, в объявлении сообщается, объемы вырубки предоставляются только на длительный срок.

Отметим, с некоторых пор в Волгограде активно ликвидируются зеленые насаждения. Так, в марте в Советском районе незаконно уничтожили 15 многолетних вязов. В июне еще 7 вязов срубили в Красноармейском районе. В июле этого года для строительства парковки у подножья Мамаева кургана вырубили массив деревьев, который по преданию высадили родственники солдат, павших в Сталинградской битве. Кроме этого, зеленые насаждения уничтожили в пойме реки Царица на участке от музея до моста. Здесь вырубка производилась под строительство трех гостиниц. Также, в ноябре 2017 года состоятся публичные слушания, на которых решится судьба лесопарковой зоны вдоль улицы Неждановой в Ворошиловском районе.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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