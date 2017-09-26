В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 29 августа частное лицо, представляющее город Саратов, разместило вакансию на сайте бесплатных объявлений. Согласно заявке, работодатель готов нанять бригаду из 4-х человек для вырубки деревьев и кустарников на территории Волгоградской области. При этом соискатели должны иметь собственный инструмент, а их прежний опыт работы не имеет значения.

Помимо вырубки в обязанности членов бригады входит утилизация насаждений методом сжигания, а также вывоз или дробление кустарников и деревьев в щепу. За такой труд работодатель готов прилично заплатить. В вакансии указана сумма в 86 тысяч рублей, при этом уточняется, что оплата сдельная за гектар.

Редакции удалось связаться с автором объявления, который сообщил, что работники уже наняты.

- Мы уже наняли работников для вырубки в Волгограде. Сейчас мы ищем бригаду для Саратова, - пояснил автор вакансии.

Таким образом, можно предположить, что в городе-герое к вырубке готовят очередную зеленую зону. Где именно в этот раз уничтожат деревья и кустарники пока не известно. Между тем, в объявлении сообщается, объемы вырубки предоставляются только на длительный срок.

Отметим, с некоторых пор в Волгограде активно ликвидируются зеленые насаждения. Так, в марте в Советском районе незаконно уничтожили 15 многолетних вязов. В июне еще 7 вязов срубили в Красноармейском районе. В июле этого года для строительства парковки у подножья Мамаева кургана вырубили массив деревьев, который по преданию высадили родственники солдат, павших в Сталинградской битве. Кроме этого, зеленые насаждения уничтожили в пойме реки Царица на участке от музея до моста. Здесь вырубка производилась под строительство трех гостиниц. Также, в ноябре 2017 года состоятся публичные слушания, на которых решится судьба лесопарковой зоны вдоль улицы Неждановой в Ворошиловском районе.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress