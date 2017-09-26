Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
Волгоградцы, ратующие за перевод стрелок на 1 час вперед относительно Москвы, рассказали о мифах и з....
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
22 сентября в Калаче-на-Дону возле гаражей нашли тело пропавшей неделю назад 5-летней девочки. ....
|В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону
|Скандалы и ЧП
|26.09.2017 17:19
|
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 29 августа частное лицо, представляющее город Саратов, разместило вакансию на сайте бесплатных объявлений. Согласно заявке, работодатель готов нанять бригаду из 4-х человек для вырубки деревьев и кустарников на территории Волгоградской области. При этом соискатели должны иметь собственный инструмент, а их прежний опыт работы не имеет значения.
Помимо вырубки в обязанности членов бригады входит утилизация насаждений методом сжигания, а также вывоз или дробление кустарников и деревьев в щепу. За такой труд работодатель готов прилично заплатить. В вакансии указана сумма в 86 тысяч рублей, при этом уточняется, что оплата сдельная за гектар.
Редакции удалось связаться с автором объявления, который сообщил, что работники уже наняты.
- Мы уже наняли работников для вырубки в Волгограде. Сейчас мы ищем бригаду для Саратова, - пояснил автор вакансии.
Таким образом, можно предположить, что в городе-герое к вырубке готовят очередную зеленую зону. Где именно в этот раз уничтожат деревья и кустарники пока не известно. Между тем, в объявлении сообщается, объемы вырубки предоставляются только на длительный срок.
Отметим, с некоторых пор в Волгограде активно ликвидируются зеленые насаждения. Так, в марте в Советском районе незаконно уничтожили 15 многолетних вязов. В июне еще 7 вязов срубили в Красноармейском районе. В июле этого года для строительства парковки у подножья Мамаева кургана вырубили массив деревьев, который по преданию высадили родственники солдат, павших в Сталинградской битве. Кроме этого, зеленые насаждения уничтожили в пойме реки Царица на участке от музея до моста. Здесь вырубка производилась под строительство трех гостиниц. Также, в ноябре 2017 года состоятся публичные слушания, на которых решится судьба лесопарковой зоны вдоль улицы Неждановой в Ворошиловском районе.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
20:14
Волгоградцам предлагают отдать свой голос за самый лучший парк
-
17:19
В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону
-
17:17
В ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок детского питания
-
15:42
Волгоградцы смогут посетить музей в пойме Царицы на следующей неделе
-
15:42
Турист из Волгограда пропал на горе Борус
-
15:41
Владельцам ОСАГО упростили возмещение ущерба при ДТП
-
14:52
Под Волгоградом убийце матери и брата вынесли приговор
-
14:11
Два волгоградца украли из магазина еду и сигареты
-
14:04
Жители Волжского напуганы открытием нового химзавода
-
13:58
Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды
-
13:17
Каждого десятого россиянина пугает контрацепция
-
13:03
В конкурсе «Учитель года-2017» участвует педагог из Волгоградской области
-
12:19
Доверчивая волгоградка лишилась денег через Интернет
-
12:07
Волгоградцев предупреждают об опасном «воздухе Ибицы»
Самое читаемое
-
17:19
В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону
-
17:17
В ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок детского питания
-
15:42
Турист из Волгограда пропал на горе Борус
-
14:52
Под Волгоградом убийце матери и брата вынесли приговор
-
14:11
Два волгоградца украли из магазина еду и сигареты
-
13:58
Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды
-
12:19
Доверчивая волгоградка лишилась денег через Интернет
Последние комментарии
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
За-летнее говно, а ты реально заводишь будильник, чтоб проснуться к обеду, когда осенью на улице уже ... >>
-
Так каким образом ЧАСЫ могут помешать лечь и проснуться на час раньше? Безработныe педерасты, устроившие ... >>
-