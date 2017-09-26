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В ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок детского питания Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.09.2017 17:17

В ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок детского питания

Махинации с поставками детского питания в Волгоградской области отметят на специальной карте Общероссийского народного фронта.

Совместный проект ОНФ «За честные закупки» и Федеральной антимонопольной службы был представлен сегодня координатором и депутатом Госдумы Антоном Гетта на пресс-конференции в Москве.

Участие в мероприятии приняли уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и начальник управления по борьбе с картелями УФАС Андрей Татищев.

Активист Антон Гетта рассказал о запуске карты сговоров и картелей при закупке питания в детсады, школы, больницы.

В ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок детского питания

Первая часть проекта охватит только 10 российских регионов. В их число обязательно войдет Волгоградская область.

Напомним, что недавно активисты ОНФ обнаружили многолетние махинации на торгах по поставкам детского питания в регионе.

Особое внимание общественников привлек индивидуальный предприниматель Стрельников А.В., который поставлял питание в учреждение.

Так, с 2011 года он выиграл контрактов более чем на 1 млрд рублей, а в данный момент обслуживает свыше 187 социальных учреждений. Кроме того, в текущем году обеспечение детских садов питанием от ИП Стрельникова было переведено на аутсорсинг.

Сообщается, что в 2017 году ИП Стрельников получил контракты на поставку питания в детские сады за 822 млн рублей. При этом все торги он выиграл по максимальной стоимости и без конкуренции. Отметим, до этого ИП Стрельников занимался в основном поставками питания в больницы.

В закупках питания в школы Волгограда эксперты также заметили признаки сговора между ИП Киреева Е.В., ИП Абрамова В.А. и ИП Короткова Т.В. В этих случаях на торги выходит один участник без снижения цены.

В ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок детского питания

- В Волгоградской области под подозрение попали контракты, заключенные с 2011 по 2017 г. на сумму 3,18 млрд руб. с участием шести индивидуальных предпринимателей. Там тоже схема была отработана – эти ИП по очереди выигрывали конкурсы, сменяя друг друга по кругу, – сообщил Антон Гетта.

На данный момент все материалы по данным фактам сговора переданы в региональное УФАС.

По словам представителей ОНФ, к выявлению картелей они намерены подключить местных активистов и экспертов, ФАС, власть и правоохранительные органы. Для решения проблемы сговоров при поставках питания в детские учреждения в Госдуме даже будет создана рабочая группа.

Юлия Соболева
Фото: пресс-служба ОНФ, аккаунт Антона Гетты на Facebook

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