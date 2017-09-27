Под Волгоградом в пожаре погибли двое мужчин

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Сообщение о пожаре в рабочем поселке Новониколаевский поступило на пульт пожарной службы вчера около 20.11.
Оказалось, что в на улице Первомайской загорелась летняя кухня у дома. Ликвидировать возгорание пожарным удалось буквально через 15 минут.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия были обнаружены погибшие мужчины 1954 и 1963 годов рождения.
В результате Урюпинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области была организована проверка. По данным ведомства, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
Известно, что в пожаре погибли хозяин дома и его приятель, которые регулярно любили вместе выпивать.
- Вероятнее всего, их жилище воспламенилось от не потушенной сигареты, - сообщает СК по региону.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Юлия Соболева
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