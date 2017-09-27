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Под Волгоградом в пожаре погибли двое мужчин Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.09.2017 09:41

Под Волгоградом в пожаре погибли двое мужчин

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в Новониколаевском районе.

Сообщение о пожаре в рабочем поселке Новониколаевский поступило на пульт пожарной службы вчера около 20.11.

Оказалось, что в на улице Первомайской загорелась летняя кухня у дома. Ликвидировать возгорание пожарным удалось буквально через 15 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия были обнаружены погибшие мужчины 1954 и 1963 годов рождения.

В результате Урюпинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области была организована проверка. По данным ведомства, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Известно, что в пожаре погибли хозяин дома и его приятель, которые регулярно любили вместе выпивать.

- Вероятнее всего, их жилище воспламенилось от не потушенной сигареты, - сообщает СК по региону.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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