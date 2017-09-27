В Волгограде задержали сожителей с наркотиками в сигаретных пачках

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, неработающие 26-летняя волгоградка и ее 29-летний сожитель расфасовывали синтетический наркотик, содержащий мефедрон. Затем сбывали его путем закладок в тайниках.

Подозреваемых задержали одновременно в двух районах города: женщину на улице Советской, а мужчину – в Краснооктябрьском районе на улице Бажова. У задержанных изъяли пачки из-под сигарет. В них находились 60 свертков с наркотическим средством.

Кроме того, в ходе обыска в квартире, которую арендовали злоумышленники посуточно, обнаружили еще 60 свертков с приготовленным к сбыту синтетическим наркотиком. В общей сложности изъятого вещества вполне хватило бы для производства более 400 разовых доз.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Теперь задержанным волгоградцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Надира Коннова

ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области