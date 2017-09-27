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В Суровикино подростки попали в ДТП на угнанной Оке Печать
Скандалы и ЧП
27.09.2017 10:09

В Суровикино подростки попали в ДТП на угнанной Оке

Школьники решили покататься на чужом автомобиле, однако не справились с управлением и перевернулись.

С заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-1111 25 сентября в полицию обратилась 52-летняя жительница Суровикино. Она рассказала, что ее машина каким-то образом пропала из гаража и оказалась в кювете недалеко от дома.

В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемых в угоне. Ими оказались два подростка 17 и 15 лет.

Юноши сразу признались, что во время вечерней прогулки увидели незапертый гараж, в котором стояла Ока с ключом зажигания, и решили покататься.

В Суровикино подростки попали в ДТП на угнанной Оке

На проселочной дороге горе-водители не справились с управлением и вылетели в кювет. В результате происшествия один парень сломал ключицу, а второй ушиб спину. Родителям и медикам друзья сказали, что просто упали с дерева.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». За шалость подросткам грозит до 7 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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