Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
Волгоградцы, ратующие за перевод стрелок на 1 час вперед относительно Москвы, рассказали о мифах и з....
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
22 сентября в Калаче-на-Дону возле гаражей нашли тело пропавшей неделю назад 5-летней девочки. ....
|В Суровикино подростки попали в ДТП на угнанной Оке
|Скандалы и ЧП
|27.09.2017 10:09
|
С заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-1111 25 сентября в полицию обратилась 52-летняя жительница Суровикино. Она рассказала, что ее машина каким-то образом пропала из гаража и оказалась в кювете недалеко от дома.
В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемых в угоне. Ими оказались два подростка 17 и 15 лет.
Юноши сразу признались, что во время вечерней прогулки увидели незапертый гараж, в котором стояла Ока с ключом зажигания, и решили покататься.
На проселочной дороге горе-водители не справились с управлением и вылетели в кювет. В результате происшествия один парень сломал ключицу, а второй ушиб спину. Родителям и медикам друзья сказали, что просто упали с дерева.
Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». За шалость подросткам грозит до 7 лет тюрьмы.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
11:47
Волгоградская управкомпания допустила дефекты в газовом оборудовании
-
11:41
Пенсионеры Волгоградской области живут на 12 тысяч рублей в месяц
-
11:26
В Волгоградской области задержали 23-летнего куратора "группы смерти". ВИДЕО
-
11:05
В волгоградской Гордуме сократили депутатов
-
10:59
Волгоградское антикафе с паровыми коктейлями закрыли на 60 суток
-
10:53
В Кировском районе при столкновении иномарок пострадала девушка-пассажир
-
10:41
На севере Волгограда водитель на "Рено Логан" сбил 20-летнюю девушку
-
10:11
В Волгограде безработная женщина похитила кошелёк из продуктовой тележки покупательницы
-
10:09
В Суровикино подростки попали в ДТП на угнанной Оке
-
09:51
В Волгограде задержали сожителей с наркотиками в сигаретных пачках
-
09:41
Под Волгоградом в пожаре погибли двое мужчин
-
04:55
Сто тысяч евро в день не предел
-
26.09.2017 23:11
В парке "Семейном" на Семи ветрах реконструируют фонтан
-
26.09.2017 23:05
Первый трофей ЦСКА. Видео
Самое читаемое
-
11:26
В Волгоградской области задержали 23-летнего куратора "группы смерти". ВИДЕО
-
10:53
В Кировском районе при столкновении иномарок пострадала девушка-пассажир
-
10:41
На севере Волгограда водитель на "Рено Логан" сбил 20-летнюю девушку
-
10:11
В Волгограде безработная женщина похитила кошелёк из продуктовой тележки покупательницы
-
10:09
В Суровикино подростки попали в ДТП на угнанной Оке
-
09:51
В Волгограде задержали сожителей с наркотиками в сигаретных пачках
-
09:41
Под Волгоградом в пожаре погибли двое мужчин
Последние комментарии
-
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
-
Таких тварей, отдайте нам родителям.Пусть я садистка, но если бы с моим ребенком было такое, я бы не ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде