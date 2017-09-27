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В Волгограде безработная женщина похитила кошелёк из продуктовой тележки покупательницы Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.09.2017 10:11

Безработная волгоградка похитила кошелёк из продуктовой тележки покупательницы

Злоумышленницей оказалась 30-летняя жительница Дубовки, которая приехала в гипермаркет за продуктами.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники уголовного розыска раскрыли ранее совершенное преступление.

Несколько дней назад с заявлением о краже обратилась 29-летняя жительница Волгограда. Заявительница рассказала, что, находясь в одном из супермаркетов, она отвлеклась, а неизвестное лицо из продуктовой тележки украло ее кошелек с деньгами.

Полицейские задержали подозреваемую в совершении данного преступления. Злоумышленницей оказалась 30-летняя неработающая жительница города Дубовки, которая приехала в гипермаркет за продуктами. Подозреваемая призналась, что потратила похищенные 14500 рублей на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в начале сентября удалось задержать ранее судимую за совершение краж 60-летнюю жительницу Волгограда. Женщина практически каждую неделю приезжала в город-спутник и совершала преступления в сетевых магазинах, торговых центрах, рынках и других общественных местах. Злоумышленница отвлекала внимание потерпевших, а затем похищала кошельки с деньгами из их сумок и карманов.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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