Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Краснооктябрьском районе 26 сентября в 21:40 24-летний водитель на автомобиле "Рено Логан" двигался по пр. Ленина в сторону ул. М. Еременко. Напротив дома № 131 по пр. Ленина водитель наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области