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На севере Волгограда водитель на "Рено Логан" сбил 20-летнюю девушку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.09.2017 10:41

На севере Волгограда водитель на

Девушка-пешеход переходила дорогу в неустановленном месте.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Краснооктябрьском районе 26 сентября в 21:40 24-летний водитель на автомобиле "Рено Логан" двигался по пр. Ленина в сторону ул. М. Еременко. Напротив дома № 131 по пр. Ленина водитель наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области

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