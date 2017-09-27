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В Кировском районе при столкновении иномарок пострадала девушка-пассажир Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.09.2017 10:53

В Кировском районе при столкновении иномарок пострадала девушка-пассажир

ДТП произошло накануне вечером на улице Веселая Балка.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в 20:30 во вторник 25-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Кобальт", двигался по ул. Лазоревая со стороны Советского в сторону Красноармейского района Волгограда. Напротив дома № 1 по ул. Веселая Балка он столкнулся с автомобилем "Дэу Нексия" под управлением 29-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 23-летняя пассажир автомобиля "Шевроле Кобальт". Девушку с ушибленной раной головы доставили в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области

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