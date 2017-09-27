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В Волгоградской области задержали 23-летнего куратора "группы смерти". ВИДЕО Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.09.2017 11:26

В Волгоградской области задержали 23-летнего куратора

Житель Волгоградской области вёл переписку с 14-летней жительницей Тульской области, подталкивая её к совершению суицида.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на МВД России, сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами отдела "К" по Тульской и Волгоградской областям задержали куратора группы одной из социальных сетей, который подозревается в склонении несовершеннолетней к совершению самоубийств.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативникам стало известно, что пользователь одной из социальных сетей ведёт переписку с 14-летней жительницей Тульской области, подталкивая её к совершению суицида. Злоумышленник давал девочке задания, которые нужно было беспрекословно выполнять.

В Волгоградской области задержали куратора

23-летнего безработного жителя Волгоградской области задержали и избрали в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Волгоградской области задержали куратора

По месту его проживания изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и USB флеш-накопители, которые содержат сведения, подтверждающие причастность фигуранта к склонению ребенка к суициду.

В Волгоградской области задержали 23-летнего куратора

Ясногорский МРСО СК России по Тульской области возбудил по данному факту уголовное дело.


Надира Коннова
ФОТО: Скриншот с видео МВД России

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