Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на МВД России, сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами отдела "К" по Тульской и Волгоградской областям задержали куратора группы одной из социальных сетей, который подозревается в склонении несовершеннолетней к совершению самоубийств.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативникам стало известно, что пользователь одной из социальных сетей ведёт переписку с 14-летней жительницей Тульской области, подталкивая её к совершению суицида. Злоумышленник давал девочке задания, которые нужно было беспрекословно выполнять.

23-летнего безработного жителя Волгоградской области задержали и избрали в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

По месту его проживания изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и USB флеш-накопители, которые содержат сведения, подтверждающие причастность фигуранта к склонению ребенка к суициду.

Ясногорский МРСО СК России по Тульской области возбудил по данному факту уголовное дело.



Надира Коннова

ФОТО: Скриншот с видео МВД России