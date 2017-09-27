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Волгоградская управкомпания допустила дефекты в газовом оборудовании Печать
Скандалы и ЧП
27.09.2017 11:47

Волгоградская управкомпания допустила дефекты в газовом оборудовании

Проверка показала, что «МУК Волгограда» ненадлежащим образом содержала газовое оборудование в одном из жилых домов в Центральном районе.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, после обращения нескольких граждан, сотрудники ведомства проверили один из многоквартирных домов в центре города. Выяснилось, что здание обслуживает ООО «Муниципальная управляющая компания Волгограда». При этом установлено, что организация длительное время не устраняла дефекты внутридомового газового оборудования и не обращалась в профильные организации для решения проблемы.

Данные обстоятельства могли повлечь за собой угрозу жизни и здоровью жильцов, проживающих в многоэтажке.

В этой связи прокуратура возбудила в отношении управляющей организации и ее директора дела об административном правонарушении.

Решением суда указанное юридическое лицо привлечено к штрафу в размере 125 тысяч рублей. Дело в отношении руководителя управкомпании находится на рассмотрении мирового суда.

Известно, что сейчас нарушения устранены в полном объеме, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

К слову, «Муниципальная управляющая компания Волгограда» не в первый раз получает крупный штраф за ненадлежащую работу. Так, в сентябре прошлого года, организация и ее директор были оштрафованы за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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