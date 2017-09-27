Волгоградская управкомпания допустила дефекты в газовом оборудовании

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Данные обстоятельства могли повлечь за собой угрозу жизни и здоровью жильцов, проживающих в многоэтажке.
В этой связи прокуратура возбудила в отношении управляющей организации и ее директора дела об административном правонарушении.
Решением суда указанное юридическое лицо привлечено к штрафу в размере 125 тысяч рублей. Дело в отношении руководителя управкомпании находится на рассмотрении мирового суда.
Известно, что сейчас нарушения устранены в полном объеме, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
К слову, «Муниципальная управляющая компания Волгограда» не в первый раз получает крупный штраф за ненадлежащую работу. Так, в сентябре прошлого года, организация и ее директор были оштрафованы за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.
Полина Макарова
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