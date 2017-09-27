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Под Волгоградом задержали мужчин с марихуаной Печать
Скандалы и ЧП
27.09.2017 14:02

Под Волгоградом задержали мужчин с марихуаной

На трассе в Жирновском районе полицейские изъяли у двух местных жителей 620 граммов растительного наркотика.


Как сообщили ИА « СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в рамках профилактической операции «МАК-2017» полицейские задержали возможных преступников. Так, ранее судимого 31-летнего жителя рабочего поселка Красный Яр и 27-летнего жителя города Жирновска подозревают в незаконных операциях с наркотиками.

Молодых людей оставили на трассе, а после досмотра изъяли у них 620 граммов марихуаны.

Задержанные пояснили, что хранили наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Волгоградской области идет второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2017». Цель мероприятия заключается в том, чтобы выявить и пресечь оборот наркотиков растительного происхождения, а также ликвидировать дикорастущий наркотик. Завершится второй этап операции 30 сентября 2017 года.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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