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Дорожники отсудили долг у администрации Волгограда Печать
Скандалы и ЧП
27.09.2017 15:55

Дорожники отсудили долг у администрации Волгограда

Комдорстрой заплатит больше 75 миллионов рублей долга и неустойки ООО «Волгоградское ДСУ».


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского Арбитражного суда, 3 июня 2014 года МУ «Комдорстрой» и ООО «Волгоградское ДСУ» заключили договор на ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе-герое.

Общая цена контракта составляла почти 344,3 миллионов рублей.

Установлено, что дорожный ремонт финансировался из средств городского бюджета на основании актов приемки выполненных работ и справок о стоимости и затрат. При этом администрация задолжала ДСУ 74,2 миллиона рублей. В результате подрядчик обратился в суд и выиграл дело в двух инстанциях. Так, сначала иск дорожников удовлетворил Волгоградский Арбитражный суд, а затем и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Кроме этого, Комдорстрой обязали выплатить подрядчику неустойку за период с 1 января по 17 февраля 2017 года в размере 1,2 миллиона рублей.

Отметим, что прежде работа ООО «Волгоградское ДСУ» неоднократно вызывала нарекания у мэрии. Так, дорожникам несколько раз приходилось восстанавливать полотно по гарантии.

Полина Макарова
Фото: Администрация области

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