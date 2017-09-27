Дорожники отсудили долг у администрации Волгограда



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского Арбитражного суда, 3 июня 2014 года МУ «Комдорстрой» и ООО «Волгоградское ДСУ» заключили договор на ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе-герое.

Общая цена контракта составляла почти 344,3 миллионов рублей.

Установлено, что дорожный ремонт финансировался из средств городского бюджета на основании актов приемки выполненных работ и справок о стоимости и затрат. При этом администрация задолжала ДСУ 74,2 миллиона рублей. В результате подрядчик обратился в суд и выиграл дело в двух инстанциях. Так, сначала иск дорожников удовлетворил Волгоградский Арбитражный суд, а затем и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Кроме этого, Комдорстрой обязали выплатить подрядчику неустойку за период с 1 января по 17 февраля 2017 года в размере 1,2 миллиона рублей.

Отметим, что прежде работа ООО «Волгоградское ДСУ» неоднократно вызывала нарекания у мэрии. Так, дорожникам несколько раз приходилось восстанавливать полотно по гарантии.

Полина Макарова

Фото: Администрация области