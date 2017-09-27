Под Астраханью в ДТП погиб дальнобойщик из Волгограда

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Астраханской области, инцидент произошел 7 июля около 10 часов вечера в Черноярском районе на 1070-м километре трассы Р-22 "Тамбов - Волгоград - Астрахань". Водитель "Renault Logan" выехал за пределы проезжей части и сбил 55-летнего волгоградца, который вместе с напарником остановился для ремонта грузовика. Дальнобойщики следовали в сторону областного центра. Житель Волгограда стоял на правой обочине и разговаривал с водителем другого транспортного средства, который остановился для оказания содействия коллегам в устранении поломки.

От полученных травм волгоградский дальнобойщик скончался карете скорой медицинской помощи. Следствие назначило проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. Удалось установить, что иномарка, за рулём которой находился подозреваемый, была в исправном состоянии.

В настоящее время виновник аварии находится под подпиской о невыезде. За совершённое преступление жителю Волжского грозит до 5 лет ограничения свободы с лишением прав на срок до трёх лет.

Надира Коннова

ФОТО: ГУ МВД России по Астраханской области