Волжане просят губернатора и мэра не допустить строительство нового химзавода

Последнюю неделю довольно активно жители Волжского обсуждают в социальных сетях открытие нового химического завода. Люди делятся тревожными сообщениями о производстве на территории города-спутника карбаматаМН.

Оказалось, что 18 сентября на сайте мэрии Волжского было опубликовано постановление о проведении публичных слушаний по вопросу оценки проекта «Производство карбаматаМН мощностью 15000 тонн в год». Мероприятие пройдет 30 октября 2017 года в детском зале детской библиотеки на улице Александрова, 13Б в 17.30.

Инициатором встречи с волжанами выступил АО «Волжский оргсинтез». Власти Волжского к идее укрупнения производства карбаматовМН отнеслись негативно.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», волжские активисты намерены не допустить принятия данного проекта. По их мнению, новый химзавод нанесет непоправимый урон экологии Волжского.

На данный момент общественники организовали сбор подписей, которые будут направлены президенту, губернатору Волгоградской области и мэру Волжского. Также петиция появилась на популярном сайте гражданских инициатив.

- Мы знаем, что карбаматы уже давно производят на базе «Волжского оргсинтеза». Но с 2000 года работа этого завода идет с переменным успехом и в небольших объемах. Мы не против самого завода и его расширения. Мы против тех объемов производства, которые предполагаются в проекте.

В нашем городе итак очень низкий уровень экологии, высокий процент заболеваемости онкологией и детской смертности, поэтому открытие еще одного вредного производства нас сильно настораживает. Мы хотим растить детей здоровыми, - рассказала участника общественного движения «ДАР» Светлана.

По словам волжанки, активисты намерены сейчас выйти на депутатов и независимых экологов, чтобы хорошо подготовиться к предстоящим общественным слушаниям.

Юлия Соболева

Фото: Мария Чабыкина